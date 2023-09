Basket 3×3 | Europei femminili 2023 | Italia al debutto con la vittoria sulla Germania

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023) Primaper l’femminile aglidi3×3. Le azzurre riescono a trovare un buonsconfiggendo lacon il punteggio di 17-10, e andando così subito a posizionarsi bene in chiave qualificazione ai quarti di finale. Buon inizio da parte delle azzurre, spinte da Madera e Spreafico sul 3-1; Crowder trova però il pari per la. Seguono tre minuti di scarsa vena realizzativa per entrambe le squadre (e una corsa piuttosto rapida verso il bonus di falli). Calendario3×3: programma, orari, tv, streaming. Quando gioca l’A quel punto è D’Alie ad orchestrare l’allungo azzurro. Non lo fa tanto con i punti, ma con le idee, quelle che portano ...