Bari sogna Quagliarella ma sente la disaffezione dei De Laurentiis Cormez

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 settembre 2023) Il. La situazione delche domenica ha pareggiato a Terni 0-0 ed è settimo in classifica a 6 punti. Scrive il Corriere delMezzogiorno edizione Puglia che manca una punta e che in città si parla didei Denei confronti di. A fronte della necessità di due attaccanti, non ne è stato acquistato nessuno. Achik, talentuoso giocatore proveniente dall’Audace Cerignola, non è uno stoccatore, e per questo desta stupore il mancato affondo su Gliozzi e soprattutto Forte. Certo, Diaw non è lontano dal rientro e Nasti merita fiducia. Ma la serie B non aspetta e il rischio di passare una stagione senza acuti, dopo le emozioni (e le delusioni) di quella passata, rischia di farsi concreto. Sulla carta potrebbe esserci qualche ...