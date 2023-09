Barcellona | Yamal ha scelto la nazionale spagnola

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 settembre 2023) Lamine, giovane stella del, ha ufficialmentedi giocare per la. I dettagli Lamine, calciatore delclasse 2007 di origine marocchina, ha raccontato alla Federazionela sua emozione per la convocazione in. PAROLE – E’ incredibile vivere tutto questo. Sono tranquillo in questo momento, ci sono un po’ abituato visto che l’ho già vissuto con la prima squadra del Barça. Ho sempre giocato con la Spagna, fin dall’Under-15, e ho sempre pensato di vincere un Europeo, un Mondiale con questa maglia. Ho chiamato mia mamma ed è stata la prima a congratularsi con me. È stata molto orgogliosa e lo era anche mio padre. La prima cosa che mi ha detto è stata di stare ...