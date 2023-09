Barbara D’Urso | una nuova vita a Londra dopo l’addio a Pomeriggio Cinque

Myrta Merlino ha esordito su Canale 5 battendo Nunzia De Girolamo su Rai1, con un ampio vantaggio, senza far minimamente (fin qui) rimpiangere l'era di. Questi gli esiti principali ...... c'era sicuramente tanta attesa e curiosità attorno a Pomeriggio Cinque , con la nuova padrona di casa Myrta Merlino pronta a prendere ufficialmente le redini del programma che fu di. ...Se si chiude una porta, si apre un portone. In questo caso un portellone: quello di un aereo che ha portatoa Londra per l'inizio, come dice lei, di una nuova avventura. Mentre su Canale 5 il "suo" Pomeriggio Cinque torna in onda con la conduzione - debutto di Myrta Merlino (e suoi social ...

Myrta Merlino, Pomeriggio 5 apre con omaggio a Barbara D'Urso. Subito polemiche social Adnkronos