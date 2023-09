Barbara D’Urso si trasferisce all’estero | il nuovo progetto per la conduttrice

(Di martedì 5 settembre 2023) Ieri pomeriggio su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di Pomeriggio Cinque senza. Infatti, lanapoletana aveva condotto tutte e quindici le precedenti edizioni del programma, ma da questa stagione televisiva l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha deciso di sostituirla con Myrta Merlino. E proprio durante il debutto della sua collega, laha rivelato sui social di aver raggiunto Londra e di essere pronta a rimanere in Inghilterra per un certo periodo di tempo: “Ieri il mio primo giorno di scuola. Vivrò a Londra per un periodo di tempo. È l’inizio di una nuova avventura. Continua…”.e il risentimento con Mediaset Da quandoè stata sollevata dall’incarico alla ...

Mentre Myrta Merlino ha debuttato in Mediaset con il nuovo Pomeriggio 5,è volata a Londra e si è detta pronta per una nuova esperienza. 'Ieri il mio primo giorno di scuola. Vivrò a Londra per un periodo di tempo. È l'inizio di una nuova avventura', ha ...... il reality per antonomasia, quattro anni dall'ultima messa in onda (anno 2019, conduzione die vittoria per Martina Nasoni ) e finalmente l'attesa è finita. Partirà infatti lunedì 11 ...Myrta Merlino ha inaugurato la sua avventura alla corte del Biscione che è coincisa con la nuova stagione di Canale 5, la prima che segue la lunga era di. La Merlino lunedì 4 ...