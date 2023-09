Barbara D' Urso? Le ho fatto una guerra spietata Adesso | un indizio clamoroso

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Un tempo amici, poi “rivali”, ora di nuovo d'amore e d'accordo. Stiamo parlando diD'e di Lucio Presta, famosissimo agente dei vip. A parlare è stato proprio quest'ultimo, in occasione dell'evento DigitHon a Bisceglie, condotto da Nunzia De Girolamo. Presta ha rivelato di avere di nuovo in mano le redini della carriera della D', con cui ha stretto nuovamente i rapporti dopo il suo addio a Pomeriggio Cinque. In passato un brutto malinteso ha diviso le loro strade, il noto manager e produttore televisivo ha ammesso che la D'per lui “è stata una nemica amatissima per molti anni. Credo che per 30 anni, almeno 20 anni sicuro, le houna. Poi si diventa vecchi, arrivano i capelli bianchi, per caso si incontrano gli sguardi e capisci ...