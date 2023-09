Barbara D’Urso cambia vita dopo l’addio a Pomeriggio Cinque

Leggi su diredonna

(Di martedì 5 settembre 2023) Tempo di novità per: l’ex conduttrice diha deciso diree trasferirsi per un periodo all’estero. Lo annuncia con un post Instagram, nel quale scrive: “Sto per affrontare la mia storica paura dell’aereo. Un’altra sfida con me stessa. È sempre l’ora di superare i propri limiti. Sarà l’inizio di una nuova avventura… Continua… #colcuore”. Ad accompagnare il messaggio per i fan, una carrellata di foto mentre si trova in aeroporto, aspettando di imbarcarsi sul suo volo. Ma non è tutto: la conduttrice ha poi pubblicato un secondo post, svelando ulteriori dettagli sulla destinazione e sul motivo del suo trasferimento. “Ieri il mio primo giorno di Scuola. Vivrò a Londra per un periodo di tempo… È l’inizio di una nuova avventura… Continua…”, scrive. ...