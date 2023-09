Barbara D’Urso a Londra | le foto e l’annuncio sui social spiazzano | “Torno a scuola”

(Di martedì 5 settembre 2023) Personaggi tv., ecco cosa farà a: dove la vedremo in tv –dopo l’addio al programma “Pomeriggio Cinque” ha deciso di dedicarsi un po’ a sé stessa. Nelle scorse ore, la conduttrice ha fatto sapere ai fan di avere deciso di sfidare la sua paura di volare e di essere pronta a prendere l’aereo per la prima volta per iniziare una nuova avventura. (continua a leggere dopo le) Leggi anche: Myrta Merlino e Bianca Berlinguer pubblicano questa, poi accade l’impensabile Leggi anche: “Pomeriggio 5”, Myrta Merlino parte con due inchieste bomba: le anticipazioni Nelle scorse ore suiha svelato ai fan di aver preso l’aereo. Svelata anche la ...

Merlino, nel suo debutto, non ha mancato di salutare l'ex padrona di casa. Lei non pare aver contraccambiato pubblicamente. Anzi, dopo aver criticato la sua estromissione da Mediaset ...Ma l'esordio della trasmissione che fu guidata daè stata segnata anche da una decisione a sorpresa che nessuno si aspettava. Pomeriggio 5, la mano sul cuore di Myrta Merlino come ...Un debutto non semplice per la nuova padrona di casa, che ha tra le mani la pesante eredità die deve riuscire a conquistare il pubblico, ancora affezionatissimo a "Carmelita" e ...