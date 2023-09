Bambini neurodivergenti | 6 consigli per i genitori

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 5 settembre 2023) “Neurodivergente” un’espressione sempre più diffusa per indicare le persone che hanno uno sviluppo cerebrale differente, ovvero il cui cervello “funziona” in modo diverso rispetto agli “standard”. Ma cosa significa esattamente? Quali condizioni rientrano tra le “neurodivergenze”? E, soprattutto, cosa possono fare ideiper aiutarli a crescere serenamente e felicemente? Vediamolo insieme. Cosa significa neurodivergenza? Neurodivergenza è un termine non medico che viene utilizzato quando il cervello di una persona elabora, apprende e/o si comporta in modo diverso da ciò che è considerato “tipico”. Non tutte le manifestazioni di neurodivergenza rappresentano una condizione medica o una disabilità, si tratta piuttosto di una differenza nel modo in cui funziona il cervello. Un tempo considerata un problema ...