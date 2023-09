Baldanzi | 'A Empoli | tanti giocatori sono poi andati in grandi squadre Spero di essere il prossimo'

...primo Tommaso, senza usare troppi giri di parole, ha chiarito quelli che sono i suoi obiettivi per la corrente stagione, durante un'intervista dal ritiro dell'Under 21 azzurra: 'A..., IL DS: 'DEVE IMPARARE ANCORA UNA COSA' IL PUNTO SUL FUTURO - Contatti diretti non ce ne sono stati, ma asi era interessata l'Inter e piaceva anche al Milan. A sondare il ......è il migliore del match(4 - 3 - 3) : Berisha 6.5; Bereszynski 5.5, Walukiewicz 5, Luperto 5.5, Pezzella 6; Maleh 5, Marin 5.5 (27 st Kovalenko 5.5), Fazzini 5.5 (16 st Grassi 6);5.5 ...

Baldanzi: “Spero di essere il prossimo a lasciare Empoli per una grande squadra” ForzaRoma.info

Tommaso Baldanzi, trequartista dell'Empoli, accostato anche alla Fiorentina in questa sessione di mercato, ha parlato dal ritiro dell'Italia Under 21 a Tirrenia in cui ha parlato ...Il giovane, classe 2003, è stato accostato diverse volte alla Roma. In conferenza stampa, ha parlato del suo futuro: "Questa è per me l'annata della consacrazione. Se lavorerò forte ci riuscirò" ...