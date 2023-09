Bagnoschiuma e profumi cancerogeni | choc nella nota catena di supermercati

(Di martedì 5 settembre 2023)famosadi: attenzione se li avete in casa – La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 5.000 confezioni contenenti, bagno schiuma, doccia schiuma e deodoranti. Secondo quanto riportato dai principali giornali i prodotti in questione recavano una sostanza oggi vietata con un regolamento dell’Unione Europea a partire dal primo marzo 2022. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Mondo della musica in lutto: morto il cantante famoso, come ebbe successo Leggi anche: Tv sotto, è morto l’amato protagonista del programma: era giovanissimo La Guardia di Finanza di Tortona, durante alcuni controlli eseguiti per fermare l’importazione e la ...

Cinquemila confezioni trae deodoranti Cinquemila confezioni trae deodoranti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Tortona perché contenevano notevoli quantità di ...... di certo conoscerai bene le restrizioni relative a prodotti come shampoo,e liquidi ... Infine, spazio ai cosmetici: le micro palette occhi nei colori dell'estate e iroll on da ...In vendita, infatti, si trovano creme, dentifrici, shampoo,e prodotti per il make up nei formati piccoli da poter porre nel comodo sacchetto da 100 ml. In questo modo si può ...

Bagnoschiuma e profumi cancerogeni: maxi sequestro in una nota ... Secolo d'Italia

Si tratta di 5mila tra shampoo, bagnoschiuma, deodoranti e profumi Non si arrestano i controlli sui cosmetici che, nonostante il divieto attivo nell’Ue già da marzo 2022, ancora contengono lilial, ...La Guardia di Finanza di Tortona, durante i continui controlli eseguiti per contrastare l'importazione e la commercializzazione di prodotti non sicuri per la salute dei consumatori, ha sequestrato cir ...