Bacio Rubiales a Hermoso | licenziato ct Nazionale femminile

(Di martedì 5 settembre 2023) (Adnkronos) – Si conclude il percorso di Jorge Vilda alla guida della squadraspagnola. La Rfef ha comunicato martedì all’allenatore e direttore tecnico del calciodella Rfef il suo licenziamento da entrambe le posizioni, dopo reazioni che sta avendo il ‘Caso’. È stato il presidente ad interim, Pedro Rocha, a notificare la decisione dell’ente al tecnico in un incontro, tenutosi tra i due martedì mattina presso la sede della Federazione, secondo quanto riporta la stampa spagnola. Il 42enne tecnico madrileno conclude dopo otto anni la sua avventura alla guida della, alla quale era arrivato nel 2015 per sostituire Ignacio Quereda dopo le sue parentesi alla guida dell’U17 e dell’U19. E lo fa poche settimane dopo aver vinto il ...

... è una delle "prime misure di ristrutturazione" adottate dagli organi calcistici spagnoli, precipitati nel caos a causa, appunto, delforzato del presidente Luisalla giocatrice ...approfondimento La Nazionale maschile spagnola contro: "inaccettabile" FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Mondiali femminili calcio, Spagna campione: 1 - 0 all'......lo scandalo che ha coinvolto la Nazionale femminile della Spagna e l'intera Federazione del calcio iberico (la RFEF) scoppiato a seguito delsulla bocca dato dal presidente federale...

Calcio, Nazionale maschile spagnola contro Rubiales per bacio a Hermoso: "Inaccettabile" Sky Tg24

Vilda era in stretti rapporti con l'ex presidente federale Rubiales. Ma non solo, nelle ultime settimane era stato al centro di polemiche per aver toccato il seno ad un membro dello staff ...La Federcalcio spagnola si dissocia dalle azioni del suo presidente Luis Rubiales, e chiede scusa. Con una nota ufficiale la RFEF prende le distanze dal suo ormai ex numero uno, finito nell’occhio del ...