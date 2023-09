Baby shower finisce in tragedia | l’aereo col fumogeno precipita e il pilota muore – VIDEO

(Di martedì 5 settembre 2023) Città del Messico – Il gender revealinche deve svelare il sesso del figlio in arrivo per una coppia in una festae il32enne. E’ accaduto in Messico, nello stato di Sinaloa, come documentano i media locali. L’incidente è avvenuto nella zona di San Pedro., un Piper PA-25-235 Pawnee, ha sorvolato i genitori in attesa di essere coperti da una pioggia di coriandoli.però ha perso l’ala sinistra e si è avvitato in una spirale terrificante prima di schiantarsi tra le urla dei presenti. (fonte Adnkronos) A Piper PA-25-235 Pawnee aircraft (XB-ABM) collapsed its left wing and crashed while carrying out a maneuver during a function in San Pedro, Sinaloa, Mexico on 02 September. ? NR ...

