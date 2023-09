Azzurro Locatelli | ' Grazie Mancini per Europeo ora conta futuro'

(Di martedì 5 settembre 2023) ''va ringraziato per la vittoria dell', ha fatto la storia. Ora va salutato,il''. Così Manuelche con il neo ct Luciano Spalletti ha ritrovato la maglia azzurra ...

Mancini va ringraziato per la vittoria dell'Europeo, ha fatto la storia. Ora va salutato, conta il futuro''. Così Manuel Locatelli che con il neo ct Luciano Spalletti ha ritrovato la maglia azzurra ...Così il centrocampista di Juventus e Nazionale Manuel Locatelli in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano dove la Nazionale prepara il doppio impegno, contro la Macedonia del Nord a Skopje ...