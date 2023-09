Azpilicueta | «Non è stato facile scrivere il comunicato su Rubiales | ma ne sentivamo la necessità»

(Di martedì 5 settembre 2023) Il calciatore della Nazionale spagnola Césarha parlato alla stampa dalla Ciudad del Fútbol de Las Rozas, dove è impegnato con la Spagna ed è tornato sulcongiunto letto ieri dal capitano Alvaro Morata a nome di tutti i giocatori della Nazionale. Undi condanna dei giocatori sul caso. «Rilasciare lo stesso, con virgole e punti, non è, ci abbiamo messo del tempo. Ma era quello che ritenevamo di dover fare sotto la nostra responsabilità come giocatori della squadra spagnola. Noi 24 siamo d’accordo e abbiamo rilasciato la dichiarazione il più velocemente possibile. Raggiungere un accordo con tutti quelli che hanno la stessa opinione è molto difficile, quello che abbiamo fatto dipendeva da noi, era quello che ...

... i quattro capitani delle Furie Rosse - Alvaro Morata, Cesar, Rodri e Marco Asensio - ... cheha tenuto un comportamento all'altezza dell'istituzione che rappresenta', scrivono i ...... i quattro capitani delle Furie Rosse - Alvaro Morata, Cesar, Rodri e Marco Asensio - ... chesi è comportato all'altezza dell'istituzione che rappresenta. Siamo fermamente e chiaramente ...In ritiro con i colleghi, " accompagnato dai suoi vice Rodrigo,e Asensio " ha letto un ... chesi è comportato all'altezza dell'istituzione che rappresenta". "Il calcio deve dare l'...

Azpilicueta: «Non è stato facile scrivere il comunicato su Rubiales ... IlNapolista

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Il capitano della Spagna Alvaro Morata, assieme al quale c'erano Rodrigo, Azpilicueta e Asensio ... e delle polemiche in corso per il bacio non consensuale dato allo stesso ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Calcio, Nazionale maschile spagnola contro Rubiales per bacio a Hermoso: 'Inaccettabile' ...