Avvocato Figc | «I casi Lecco e Reggina rapidi grazie a Gravina»

(Di martedì 5 settembre 2023) Le parole di Giancarlo Viglione,della, suiche hanno visto protagonistein Serie B Giancarlo Viglione,della, ha parlato a Radio Tv Serie A con Reds deiin Serie B. PAROLE – «I? E’ successo che la Federazione non ha ammesso alla Serie B lae ha ammesso il. Due provvedimenti ritenuti corretti e legittimi dal Tar e dal Consiglio di Stato. Questoalla ‘norma’ per cui si è speso anche il ministro Abodi e il Governo tutto, per cui per la prima volta il Tar e il Consiglio di Stato ...

Le parole di Giancarlo Viglione,della, sui casi che hanno visto protagoniste Lecco e Reggina in Serie B Giancarlo Viglione,della, ha parlato a Radio Tv Serie A con Reds dei casi Lecco e Reggina in Serie ...Per il Lecco: 'Le licenze si adottano sul presupposto di un calendario, organizzato dalle Leghe ma sempre approvato dalla. Il campionato di Lega Pro nella parte relativa ai playoff ha ......l'Marcello Presilla, responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar AG. Le due amichevoli in programma a Prato (la seconda, contro i Paesi Bassi, sarà trasmessa in diretta su.it) ...

Indagine FIGC per i cori del Milan anti-Juve, l'avvocato Intrieri è contrario: «Non ci posso credere» Juventus News 24

Quando il Consiglio Federale della FIGC ha respinto il ricorso della Reggina ... occasione di far presente all’Avvocatura di Stato regionale che fosse delegato un avvocato reggino tra tutti quelli ...«Sono stato felicissimo fin dalla prima telefonata del presidente Gravina», ha aggiunto Spalletti. «Napoli è stata un'esperienza travolgente e unica e spero si possa chiudere nel modo migliore per le ...