Leggi su tvzap

(Di martedì 5 settembre 2023) Multanon valida quando.no le regole in meritoper eccesso di velocità scattate dall’occhio dell’. La decisione è stata ufficializzata in una recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione. Novità importante per gli automobilisti italiani. (Continua…) Leggi anche:, multa annullata dal Tribunale di Vicenza:puòre da ora Leggi anche: Pensioni, fate attenzione:succederà il 2 Maggio Multanon valida, ecco quando Una recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione hato le regole in meritoper eccesso di velocità scattate dall’occhio dell’. ...