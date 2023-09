Autoarticolato si incastra sotto il ponte della Ferrovia Foto

(Di martedì 5 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 11’00 di oggi 5 settembre, sono intervenuti a Serino sulla SS 574 via Terminio, dove unpartito da Salerno e diretto a Campobasso, si eratoallinearia Avellino – Salerno, perdendo il container che trasportava. I Carabinierilocale Stazione immediatamente intervenuti, vista la situazione hanno fatto richiesta alla sala operativa del Comando di via Zigarelli, la quale inviava sul posto una squadra ed in supporto un’autogru. Lunghe e delicate le operazioni prima di riposizionamento del container sulla carreggiata e poi di carico su di un nuovofatto giungere appositamente. Chiusa al traffico la statale ...

