Aumento della pensione di vecchiaia | invalidità e reversibilità con sorpresa

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 5 settembre 2023) In arrivo per il prossimo anno undi. Ma c’è unache attende i pensionati. C’è la possibilità che le pensioni divengano aumentate a, con gli importi che potrebbero cambiare già entro quest’anno.pensioni di(Ilovetrading.it)La premier Meloni ha annunciato un nuovo bonus per aumentare ancora le pensioni e garantire ai pensionati maggiore potere di acquisto. Non si sa ancora come funzionerà il bonus, ma potrebbe essere simile al bonus Renzi 80 euro o ai bonus una tantum di ...