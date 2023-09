Aumentare gli stipendi? Lo studio dell’Ambrosetti analizza i benefici | “Salirebbero pil e gettito E dimezzare il gap salariale con la Germania vale due leggi di Bilancio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) “Agire sulla situazioneè dirimente per il futuro del Paese”. E “sostenere che è inevitabile mantenere gli attuali livelli salariali per garantire la sopravvivenza delle imprese, senza chiedersi se sia accettabile avere interi comparti basati interamente sul semi-sfruttamento, forse non è la strategia più opportuna per un Paese solidaristico“. Non sono tesi dei sindacati di base o delle opposizioni, ma considerazioni del rapporto Global attractiveness index di The European house Ambrosetti. Per il think tank che organizza il Forum di Cernobbio, durante il quale a sorpresa è emerso che la maggior parte degli imprenditori presenti era favorevole al salario minimo, “un intervento urgente sui salari” è la prima azione da mettere in campo per migliorare l’attrattività e la crescita del Paese. Perché si tradurrebbe in maggiori consumi, dunque più pil e più ...