(Di martedì 5 settembre 2023) La Procura federale belga questa mattina hal'perAbdeslam, riconosciuto colpevole, in qualità di co - responsabile, di omicidio e tentato omicidio in un contesto terroristico ...

... riconosciuto colpevole, in qualità di co - responsabile, di omicidio e tentato omicidio in un contesto terroristico durante glididel 22 marzo 2016. La procura belga ha inoltre ...Dall'enclave islamica disono spuntati i mostri del Bataclan e di altri graviin nome di Allah. I terroristi sono una minoranza, ma il problema è la mentalità di tanti imam in ......Paolo Persichetti all'Italia 2003 " 52 morti in dueeseguiti da terroristi islamici a Mumbai, in India Lanciato il Telescopio spaziale Spitzer 2006 " Libano: il vertice europeo di...

Attentati Bruxelles, chiesto ergastolo per Salah e Abrini Agenzia ANSA

La Procura federale belga questa mattina ha chiesto l'ergastolo per Salah Abdeslam, riconosciuto colpevole, in qualità di co-responsabile, di omicidio e tentato omicidio in un contesto terroristico du ...degli attacchi terroristici a Bruxelles del 22 marzo 2016 costati la vita complessivamente a 38 persone (compresi tre terroristi), e Abrini per la sua partecipazione agli stessi attentati. “Dopo aver ...