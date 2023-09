Attacco di diarrea per un passeggero | volo Usa costretto a rientrare ad Atlanta | Problema di rischio biologico

(Di martedì 5 settembre 2023) Un insolito motivo costringe a un atterraggio di emergenza unDelta daa Barcellona : "di", come riferiscono i media americani citando un frammento audio del pilota diffuso su social media. Tradotto in parole povere, è stato uno sfortunatoalla prese con un violentointestinale a far tornare indietro l’aereo quando mancavano all’incirca...

