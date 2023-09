Attacco di diarrea in volo | aereo Usa costretto a rientrare in aeroporto ad Atlanta | Problema di rischio biologico

(Di martedì 5 settembre 2023) Leggi Anche Bimbi troppo vivaci sulOlbia - Roma, la mamma litiga con l'hostess: l'fa dietrofront e torna in Sardegna Leggi Anche Al Bano, disavventura in: 'Mi è stato impedito di ...

In sostanza, il motivo che ha indotto alla decisione è stato un violento attacco di diarrea che ha coinvolto uno sfortunato passeggero. La decisione di rientrare ad Atlanta Stando ancora a quanto ... Un insolito motivo costringe a un atterraggio di emergenza un volo Delta da Atlanta a Barcellona: 'Problema di rischio biologico', come riferiscono i media americani citando un frammento audio del ...

Attacco di diarrea in volo, aereo costretto a rientrare in aeroporto Agenzia ANSA

Un viaggio in aereo da Atlanta a Barcellona si è trasformato in un'esperienza insolita e indesiderata per i passeggeri del volo Delta Airlines 194, partito venerdì 1 settembre. L'identità del passeggero interessato rimane sconosciuta, così come non si sa il suo stato di salute e se fosse a bordo dell'aereo quando finalmente è arrivato a Barcellona. Il resto dei passeggeri e ...