Atletica | Meeting di Rovereto | Weir e Fabbri per nuove bordate | Dosso e Bruni inseguono record | c’è Ceccarelli

(Di martedì 5 settembre 2023) Si preannuncia grande spettacolo al Palio Città della Quercia, il tradizionalediche andrà in scena mercoledì 6 settembre nella località trentina. La tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza) prevede la presenza di ben quattro Campioni del Mondo a Budapest e di tre Campioni Olimpici di Tokyo 2020. Da non perdere il confronto sui 100 metri tra il giamaicano Oblique Seville e il kenyano Ferdinand Omanyala, con l’inserimento del nostro Samuele(10.23 a Pietrasanta per il Campione d’Europa Indoor dei 60 metri) e degli statunitensi JT Smith e Brandon Carnes (iridati con la staffetta). I riflettori saranno però puntati soprattutto sulla pedana del getto del peso dopo quanto successo domenica sera a Padova. Zaneha infatti ...

SERGIO RIZZO - Dopo la pausa estiva, il calendario dell'su pista, prevedeva una gara unicamente riservata ai lanci sulla "Fantoni Bonino" in concomitanza con il termine dei raduni regionali della Fidal Piemonte svolti a Mondovì dal 22 agosto. ...Serata indimenticabile per l'italiana e per Roberta Bruni , che neldi salto con l'asta in piazza a Chiari , in provincia di Brescia, ha stabilito il primato nazionale. L'azzurra è riuscita infatti a saltare la ...... a Terni, e sabato 2 settembre al campo didi Narni Scalo. Nelle due giornate hanno ... in crescita rispetto all'edizione 2022, e 106 nella seconda giornata, in occasione del 1°di ...

La Kabangu ha partecipato al raduno estivo organizzato dall’Atletica Frascati a Rivisondoli (in Abruzzo) dove erano presenti una trentina di ragazzi, dalla categoria Cadetti in su. Tra loro anche ...Atletica Roata Chiusani organizza il “2° Meeting di fine estate”, manifestazione regionale su pista che si svolgerà il 10 Settembre 2023 presso il Campo Scuola “Walter Merlo” di Cuneo. Dopo il ...