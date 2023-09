(Di martedì 5 settembre 2023)tornerà inin occasione del Memorial Van Damme, ultima tappa dellaprima delle Finali di Eugene. Il velocista lombardo scenderà in pista a(Belgio) nella serata di venerdì 8 settembre per prendere parte a questo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante. Il Campione Olimpico della 4×100 e argento con la staffetta ai Mondiali di Budapest sarà impegnato sui 200 metri, specialità in cui è risultato opaco in ambito iridato (20.46 ed eliminazione in batteria) ma in cui aveva convinto agli Assoluti di Molfetta (20.14). L’azzurro incrocerà il britannico Zharnel Hughes (quarto ai Mondiali e autore in stagione di un super 19.74, a un solo centesimo dal record europeo di Pietro Mennea), il canadese Andre De Grasse (Campione Olimpico ...

L'avvocato Guido Alleva oltre la bravuradei grazzanesi evidenzia anche le qualità umane e ... Arbitro:Carlevaro con Sergio Garetto e Giovanni Pastore inizia Montemagno battuta 0 - 3, ...Ma la staffetta ci ha dato la gioia più bella del mondo e siamo felici perché è questa l'che piace la gente. Non dimentichiamo che a Grossetosi è rotto una spalla per l'esultanza ...Fra l'altroTortu, gobbo doc come si definisce, smontò uguale accusa, in giugno, quando dagli altoparlanti dello stadio di Chorzow, durante la coppa Europa di, fu trasmesso lo stesso ...

Atletica, Filippo Tortu torna in gara dopo l'argento mondiale: Diamond League a Bruxelles con 3 italiane OA Sport

Quattro italiani sono attesi a Bruxelles venerdì sera nella penultima tappa della Wanda Diamond League 2023, l’ultima che mette in palio punti per qualificarsi alla finale di Eugene in programma il 16 ...Quattro italiani sono attesi a Bruxelles venerdì sera nella penultima tappa della Wanda Diamond League 2023, l’ultima che mette in palio punti per qualificarsi alla finale di Eugene in programma il 16 ...