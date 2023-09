Atletica | Bruni fa il record italiano nell’asta | “Tanta carica per la finale della Diamond League”

(Di martedì 5 settembre 2023) Brescia – E’ stata una serata indimenticabile per le astiste azzurre al Meeting Cittadino di Chiari. Una piazza colma di gente ha assistito a due splendide prove storiche sia di Roberta, che di Elisa Molinarolo. Arrivate dai recenti Mondiali di Budapest, le Azzurre hanno dato spettacolo. Laha firmato una misura storica e un altro. E’ salita a 4,73, migliorando il primato sempre suo di 4,72 avuto a Rovereto nel 2022. Un centimetro più su per sancire forma e la voglia di fare sempre meglio. Lo fa al terzo e ultimo tentativo a disposizione, strappando il prezioso pass per le Olimpiadi di Parigi. Torna a crescere l’atleta dei Carabinieri dopo aver fatto anche il primato indoor di 4,62 ad Ancona nel mese di febbraio. Al Golden Gala poi fece 4,61. Anche Elisa Molinarolo firma una bellissima ...

