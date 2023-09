Atletica | A Rovereto in scena Diaz | Dosso | Fabbri e Weir

(Di martedì 5 settembre 2023) Tanti gli azzurri in pista e in pedana al "Palio della Quercia". ROMA - I pesisti azzurri Leonardoe Zane, il triplista Andy, reduce dal successo in Diamond League in Cina, e la ...

È tutto pronto per un "Palio della Quercia" dicon nomi internazionali di spicco protagonisti attesi anella serata di domani. Dopo il sontuoso 22,44 di domenica a Padova, miglior ...- Dopo aver vinto a casa sua (a Pietrasanta) sabato scorso i 100 metri in 10"23, Samuele Ceccarelli ci riprova mercoledì sera (ore 21,15) al meeting di, la 59esima edizione del Palio ...Serata indimenticabile per l'italiana e per Roberta Bruni , che nel meeting di salto con l'asta in piazza a Chiari , in ...di un centimetro il record stabilito lo scorso anno a. Come ...

I pesisti Leonardo Fabbri e Zane Weir in formato mondiale, il triplista Andy Diaz reduce dal successo in Diamond League in Cina, la sprinter Zaynab Dosso sempre più stabile su tempi da record italiano ...Si preannuncia grande spettacolo al Palio Città della Quercia, il tradizionale Meeting di Rovereto che andrà in scena mercoledì 6 settembre nella località trentina. La tappa del World Continental Tour ...