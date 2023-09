Atalanta | ecco il segreto di Scamacca

Ma non solo la Juve, anche il Bayern e l'. Credono in quello che stiamo facendo" . I colpi ...come si è concretizzato l'acquisto di Reinier ". Discorso diverso per il centrocampista ...Si tornerà sabato 16 settembre con la quarta giornata e con degli scontri diretti ad altissima quota: Juventus - Lazio, Inter - Milan e Fiorentina -su tutte. La programmazione delle prime ...Torna a vincere l', Verona ko contro il Sassuolo. Primi successi di Bologna e Torino, Udinese frenata dal Frosinone. Ancora ko Roma e Cagliari. L'Empoli resta a quota 0.la classifica ...

Atalanta, la lista per l'Europa League: dentro anche Holm e Miranchuk La Gazzetta dello Sport

È quasi tempo d’Europa per le italiane impegnate in Champions, Europa e Conference League. Fatta eccezione per il Napoli (che non ha ancora comunicato il suo elenco) e la Roma (elenco non ancora ...ma in mezzo la tripletta della Virtus Verona ha deciso la prima partita (Calcio Atalanta) Ecco tutto quanto accaduto, a cominciare dallo storico debutto dell’Atalanta U23. Ed è stata una falsa ...