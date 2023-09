(Di martedì 5 settembre 2023)ha annunciato unadiTUF, tra cui la TUFAMD Radeon RX 7800 XT, la TUFAMD Radeon RX 7800 XT White Edition e la TUFAMD Radeon RX 7700 XT Questesono progettate per offrire prestazioni avanzate e un raffreddamento efficace per i giocatori che cercano affidabilità e fluidità nel framerate. Tra le novità targatetrociamo: TUFRadeon RX 7800 XT la TUFAMD Radeon RX 7800 XT White Edition e la TUFRadeon RX 7700 XT LeTUFAMD Radeon RX 7700 ...

ASUS: annunciata una nuova serie di schede grafiche TUF Gaming tuttoteK

ASUS ha annunciato una nuova serie di schede grafiche TUF Gaming, tra cui la TUF Gaming AMD Radeon RX 7800 XT, la TUF Gaming AMD Radeon RX 7800 XT White Edition e la TUF Gaming AMD Radeon RX 7700 XT ...ASUS ha ufficializzato l'integrazione della gamma NUC nel proprio listino, inclusi i modelli Extreme rivolti ai giocatori e ai content creator. Al momento mancano i modelli ROG, ma potrebbero esordire ...