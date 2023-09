Assurdo in Georgia | si toglie la maglia prima di segnare

Festeggia prima ancora di segnare: Akhvlediani salta il portiere, si toglie la maglia e solo dopo deposita il pallone in rete. Inferociti i tifosi avversari, l'arbitro lo ha ......che potrebbe essere considerata ai limiti dell': un addebito del genere non si era proprio mai visto! Lo scontrino mostra 5 dollari per il gelato, l'imposta sulle vendite statali della...... ma se pertutt'e venti i club di A ne volessero una, dovremmo togliere posti a chi c'è già,... Era fatale, nell'età in cui puoi scoprire prima di altri un campioncino in Norvegia o in...

«Un'organizzazione criminale». Trump accusato di «cospirazione ... Domani