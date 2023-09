Ascolti tv ieri | Pomeriggio 5 segna oltre il 20% Cala Estate in Diretta

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 5 settembre 2023) Glitv dilunedì 4 settembre 2023 hanno fatto registrare per il debutto della sesta stagione di Quarta Repubblica su Rete 4 con Nicola Porro un netto di 818.000 spettatori, 6.2% di share. Su Rai1 replica Il Giovane Montalbano ha conquistato 2.916.000, 17.9%. Su Canale 5 Benvenuti al Sud 2.469.000, 15.35% di share. Su Rai2 per gli Europei di Pallavolo Maschile Italia-Svizzera 1.838.000 spettatori pari al 10.1% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 replica Le Iene Presentano Inside 887.000, 7% Rai3 nuova stagione Presa966.000, 5.4% e 618.000, 4.2% La7 Anna and the King 330.000, 2.17% Tv8 What Women Want Quello Che Le Donne Vogliono 238.000, 1.5% NOVE Joker – Wild Card 325.000, 1.9%.: Stasera ...