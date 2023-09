Ascolti tv | i dati del 4 settembre 2023

del preserale .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 4 settembre: vince Il giovane Montalbano. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il ...Di seguito tutti irelativi al prime time di lunedì 4 settembre 2023: Rai Uno: Il Giovane ...tv lunedì 4 settembre 2023: preserale e access prime time Rai Uno: Techetechete' ha raggiunto ...DayTime Pomeriggio, idel 4 settembre 2023 RAI 1 Don Matteo : 0.000.000 spettatori con 0.00 % Sei Sorelle : 0.000.000 spettatori con 0.00 % . Estate in diretta : 0.000.000 spettatori con ...

Ascolti tv, lunedì 4 settembre 2023: Il giovane Montalbano (17.97%), Benvenuti al Sud (15.35%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Com’è andata la prima puntata di Pomeriggio Cinque Gli ascolti tv Ieri è andata in onda una puntata speciale per Pomeriggio 5: la ...Ciao Barbara, grazie”. In molti, ovviamente, si potrebbero chiedere quali sono stati gli ascolti TV relativi alla prima puntata di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino. A rivelarlo sono i dati Auditel, ...