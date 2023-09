Arriva lo stop alla vendita di souvenir di mafia sui traghetti dello Stretto | ledono l’immagine della Sicilia

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 5 settembre 2023) Dopo la battaglia davanti al Tribunale spagnolo, vinta dall’Italia che ha ottenuto che la catena spagnola di ristoranti in franchising Lase sienta a la mesa (in italiano, Lasi siede a tavola) non potesse più utilizzare il suo marchio contenente la parola “”, ora tocca ailegati a boss e cosche che. Così, proprio oggi, grazie a un intervento dell’assessore regionale alle Infrastrutture emobilità, Alessandro Aricò – deputato di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionalena – èto loal commercio di gadget che richiamano Cosa nostra sulle imbarcazioni...