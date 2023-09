“Arriva la bella figlia vip” Giulia Salemi | addio GF Vip Ora è certo | il nome della sostituta

(Di martedì 5 settembre 2023) GF Vip 8, ci siamo quasi. E con tante novità. A partire dallo studio perché sì, Alfonso Signorini non si tocca ma al suo fianco ci sarà una nuova e unica opinionista: Cesara Buonamici, volto storico del Tg5. L’11 settembre parte il reality al centro di tantissime voci, più del solito visto che sarà un mix tra vip e nip e Pier Silvio Berlusconi è stato chiarissimo sui concorrenti. E dopo tanti rumor finalmente qualcheè uscito. Tv Sorrisi e Canzoni ha recentemente annunciato i primi 6 concorrenti ufficiali, tre vip e tre nip. Nella Casa entreranno Alex Schwazer, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi. Tra i volti non noti, invece, il modello e ingegnere Vittorio Menozzi, l’operaia Giselda Torresan e la fotografa Letizia Petris. Ancora, nella prossima edizione del reality di Canale 5 ci sarà anche Giampiero Mughini, che ha svelato la sua presenza attraverso una ...

... e metterli nelle Sue creazioni La mia ispirazioneda tanti, e diversi, luoghi. Per prima ...chi viene a un suo concerto Auguro a tutti di vivere dei momenti meravigliosi! Ho sempre tanta...Con lastagione e le temperature sopra la media, ormai anche ottobre è un mese da pienone". A ... tradizioni che si rinnovano, fiere e sinergie 1 Settembre 2023 Wiki Loves Monuments 2023......quattro giri di lancette con Piscopo che serve Baldi per il 3 - 1 con unagirata al volo che chiude il match che vede Mignanelli e compagni sfiorare anche il 4 - 1. Per la Juve Stabia...

Venezia 2023, Bella Thorne sfoggia sul red carpet della sesta serata le onde rame che tutte vogliamo Vanity Fair Italia

Roma, 5 set. (askanews) - La strana coppia formata da Sergio Castellitto e Valerio Lundini arriva al cinema dal 7 settembre con "Il più bel secolo della mia vita" del regista Alessandro Bardani. Una c ...C'è qualcosa che si sta avvicinando alle nostre latitudini e che preoccupa Paolo Sottocorona. Il climatologo ne ha parlato durante la ...