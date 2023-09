Arrampicata sportiva | speed | Roma ospiterà la qualifica europea per Parigi 2024

(Di martedì 5 settembre 2023) Si terrà a, nella cornice della Grand Stand Arena del Foro Italico, a, laOlimpicaper la specialitàdi. L’appuntamento è per il 15 settembre con quella che sarà la prima delle cinque qualifiche continentali organizzate dalla Federazione Internazionale (IFSC) in vista delle Olimpiadi di. In palio carte olimpiche solamente per il vincitore e la vincitrice delle rispettive competizioni. Tra i nomi da tenere d’occhio spiccano quello della detentrice del record mondiale, la polacca Aleksandra Miroslaw, le sue connazionali Natalia e Aleksandra Kalucka, ma anche gli spagnoli Leslie Adriana Romero Perez ed Erik Noya Cardona, il polacco Marcin Dzienski e infine francesi Bassa ...

... dal padel al rugby, dalla pallanuoto al crossfit, dal canottaggio all', ce n'è davvero ...dei redditi è possibile portare in detrazione al 19% le spese sostenute per la pratica...Ospitare in Italia una manifestazione importante per l'a livello continentale e avere un ottimo riscontro naturalmente ci inorgoglisce ."... sci nordico, slittino su pista naturale, pallacanestro, pallavolo, calcio a cinque/calcio a undici, baseball5, rugby, ultimate frisbee, badminton,, orienteering, rafting, ...

Conferenza Stampa Qualifica Olimpica Continentale: da Roma ... Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

Le vie medievali e le famose copertelle di Serra San Quirico come palestre di arrampicata. E' lo street boulder, disciplina sportiva sempre più popolare e anche quest'anno tra gli eventi principali ...Facili sentieri e oltre 300 linee di arrampicata sulla particolarissima isola di arenaria dell’Appennino Reggiano cantata da Dante ...