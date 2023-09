Argentina-Ecuador venerdì 08 settembre 2023 ore 02 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 5 settembre 2023) Dopo alcune amichevoli celebrative che l’ha disputato principalmente per festeggiare il trionfo nell’ultima Coppa del Mondo, finalmente Lionel Messi e compagni tornano in campo in un incontro ufficiale contro un avversario di tutto rispetto come l’di Enner Valencia. I precedenti sono nettamente a favore dei padroni di casa con ventidue successi contro i InfoBetting: Scommesse Sportive e