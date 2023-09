ARCInFESTA | un’avventura di energia creativa e connessioni nel cuore di Loreto

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 settembre 2023) Bergamo. Dall’8 al 10 settembre 2023 arriva, un’esperienza travolgente di, creatività eche prenderà vita nel pittoresco parco “Beata Cittadini” nel quartiere di. Questa oasi urbana, che si espande come un abbraccio caloroso, sarà la cornice perfetta per accogliere un festival unico nel suo genere. Il festivalè frutto di un instancabile lavoro svolto dai circoli ARCI Ink Club, Isabelle il Capriolo, Kokoro, Maite e Rosa Agrestis che, dal 2021, hanno tracciato una mappa dei circoli locali, svelando un mosaico di attività affascinanti: dalle note melodiche ai passi di danza, dalle tradizioni secolari all’arte contemporanea. Questi circoli lavorano giorno dopo giorno per tessere la trama di incontri, esposizioni, concerti e conversazioni, con l’obiettivo di ...