Arbitri | Rocchi | “Arrabbiato | ho visto i miei ragazzi maltrattati Abbiamo diritto di sbagliare ed essere rispettati”

(Di martedì 5 settembre 2023) “I nostridevono avere forza. In questi giorni mi sonoperché ho; so quanto lavorano, so che danno il sangue. Possono, molte volte io ho sbagliato; dobbiamo averedie di”. Lo ha detto il designatore deglidi Serie A e B, Gianluca, a margine dell’evento del memorial Vincenzo Orlandini a Roma, in merito alle ultime polemiche sui fischietti italiani, così come riporta l’Ansa: “Il recente incontro con gli allenatori è stato bellissimo. Chiunque, dai dilettanti alla A, vuole in un arbitro la forza, la decisione e l’onesta intellettuale. Se ...

Parola del designatore degli, Gianluca, nel corso del Memorial Vincenzo Orlandini, tenutosi a Roma, in Campidoglio. "Il recente incontro con gli allenatori è stato bellissimo. Chiunque,...... inoltre, il sindaco della capitale Gualtieri ha incontrato in Campidoglio il presidente dell'Aia Carlo Pacifici e il designatore deglidi Serie A e Serie B Gianluca. Al primo ......rimasti agli avvertimenti di Gravina ein estate, a proposito di una tolleranza zero nei confronti di comportamenti del genere . Ad agosto il designatore si rivolgeva così al gruppo di:...

"I nostri arbitri devono avere forza. In questi giorni mi sono arrabbiato perché ho visto miei ragazzi maltrattati; so quanto lavorano, so che danno il sangue. (ANSA) ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...