Arabia Saudita e Russia tagliano la produzione di petrolio | vola il prezzo del greggio Così si rischia un nuovo rialzo dei carburanti

(Di martedì 5 settembre 2023), i due principali produttori mondiali didopo gli Stati Uniti, hanno deciso di tagliare laper sostenere i prezzi portando, in poche ore, ilai massimi da novembre. L’aumento è stato di quasi due punti percentuali sia per ilUsa, i cui future sono arrivati sopra gli 87 dollari al barile, sia per il Brent europeo, che ha superato quota 90 dollari, fino a un massimo di 91. Sembra quindi aver funzionato la scelta di Riad di estendere il taglio alla suadidi un milione di barili al giorno per altri tre mesi, da ottobre fino a fine anno. Stessa mossa fatta, a stretto giro, dallache ha annunciato di ampliare i suoi ...

Sappiamo però dagli scoop pubblicati da questo giornale che " ad esempio " Renzi è diventato un personaggio chiave per la Future Investment Initiative promossa dal fondo sovrano dell'...L'e la Russia, rispettivamente con un milione e trecentomila barili, hanno annunciato il prolungamento dei tagli alla produzione di petrolio fino alla fine dell'anno. Una mossa strategica ...Ovvero, Egitto, Etiopia, Iran,, Emirati arabi uniti, e appunto l'Argentina. Andiamo però con ordine. Nelle ultime settimane, i think tank del mondo intero hanno analizzato non solo l'...

Pogba in Arabia Saudita, la Juventus dice sì Fantacalcio ®

StampaPrima le sirene della Sicilia, ora quelle dal Medio Oriente. Sembrava tutto fatto per il passaggio di Diego Valencia, in granata dall’estate 2022, al Palermo. Il cileno aveva anche lasciato il r ...Pogba piace in Arabia Saudita e potrebbe lasciare la Juventus negli ultimi giorni di mercato: c'è tempo fino al 7 settembre. Pogba in Arabia Saudita, le ultime. Pogba in Arabia Saudita, le ultime ...