Apre a Cerro al Lambro la prima gelateria inclusiva

... lunedì 4 settembre 2023: si chiude la prima giornata in Lega Pro con sette sfide in serata Si...00 URUGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA Maldonado -CA 01:30 USA MLS Philadelphia Union - New ...Sila Serie B con la 4° giornata e quattro anticipi alle ore 18.30. In campo anche in Lega Pro ...PRIMERA DIVISION - CLAUSURA Guairena - General Caballero JLM 2 - 1 (Da finire) Tacuary -...In Ligue 1 , la domenica di questa terza giornata sicon il lunch match delle 13, che vedrà il ...30 Heerenveen - Sparta Rotterdam 16:45 PARAGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURAPorteno - ...

A Cerro al Lambro apre “Includiamo”, la gelateria dove lavorano ... IL GIORNO

Cerro al Lambro (Milano) – Un bagno di folla ha accompagnato l’inaugurazione della gelateria “Includiamo” in via De Gasperi nella frazione Riozzo 2, la prima del suo genere nel Sud Est Milano in cui ...Porta Romana apre al pubblico Porta San Frediano e la Torre della Zecca ... Qui tutte le info. Palio del Cerro 2023 Il Palio del Cerro è alle porte e si prepara a tornare con la sfilata rinascimentale ...