App per controllare targa e assicurazione di ogni veicolo | auto o moto

Leggi su navigaweb

(Di martedì 5 settembre 2023) Nel caso ci sia bisogno, è possibile sempre risalire al proprietario di unfacendo l'immediata scansione del numero died effettuando una ricerca per scoprire se per quelc'è un certificato die per sapere se la macchina è stata rubata. Purtroppo, per ritrovare dati di questo tipo e magari anche risalire al proprietario di un, ossia alla persona a cui è intestata, ci sono solo servizi limitTI, come quello dell'ACI oppure quello di Sevim che, almeno, non richiede una registrazione con tutti i propri dati personali. In compenso è possibile sapere, se non a chi appartiene un, almeno sapere se l'o laè coperta dae se non è rubata. Queste informazioni sono ...