Antony Matheus dos Santos | escluso dal Brasile | accusato di stupro

(Di martedì 5 settembre 2023) Il giocatore veste la maglia del Manchester United Il calciatoredosala del Manchester United è statodalla Nazionale di calcio delper le prossime partite di qualificazione alla Coppa del mondo. A suo carico, infatti, le accuse di aggressione da parte di un’ex fidanzata. Leggi anche: Calcio femminile, addio al veleno di Milena Bertolini La Confederazione brasiliana di calcio (Cbf) ha dichiarato in un comunicato cheè stato messo da parte per “preservare la presunta vittima, il giocatore, la squadra brasiliana e la Cbf” stessa. A sostituirlo ci penserà Gabriel Jesus attaccante dell’Arsenal.dossalterà sicuramente le partite contro la Bolivia l’8 settembre e contro il ...

ROMA -dos Santos ala del Manchester United è stato escluso dalla Nazionale di calcio del Brasile per le prossime partite di qualificazione alla Coppa del mondo, a seguito delle accuse di ...dos Santos ala del Manchester United è stato escluso dalla Nazionale di calcio del Brasile per le prossime partite di qualificazione alla Coppa del mondo, a seguito delle accuse di ......(Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Neymar (Al - Hilal), Vinicius Júnior (Real Madrid),Cunha (Wolverhampton). ...

Calcio: il Brasile esclude Antony, accusato di violenze dalla ex - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

(ANSA) - SAN PAOLO (BRASILE), 05 SET - Antony Matheus dos Santos ala del Manchester United è stato escluso dalla Nazionale di calcio del Brasile per le prossime partite di qualificazione alla Coppa ...È la storia di Antony Matheus dos Santos, attaccante esterno dei Red Devils, che oltre a far parlare di sé nel rettangolo verde, è finito in mezzo ad un polverone extra campo. È tempo infatti di sosta ...