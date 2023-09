Antony accusato di violenza domestica | «Non ho mai commesso aggressioni fisiche»

, giocatore del Manchester United, ha parlato attraverso una storia Instagram delle accuse di violenza domestica che gli sono state rivolte, giocatore del Manchester United, ha parlato attraverso una storia Instagram delle accuse di violenza domestica che gli sono state rivolte. PAROLE - "Fin dall'inizio ho trattato la vicenda con ...Commenta per primo Gabriela Cavallin. l'ex compagna diche hail calciatore del Manchester United di violenze domestiche nel periodo in cui sono stati fidanzati, ha parlato a Globo : 'Ne ho passate tante a causa sua quando ero incinta. Non ...Cavallin hadi averla messa in macchina e di averla aggredita ripetutamente mentre era incinta e di aver minacciato di spingerla fuori dal veicolo ad alta velocità mentre erano in ...

Calcio: il Brasile esclude Antony, accusato di violenze dalla ex - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

L’ala del Manchester United è stato accusato dall’ex fidanzata ma si è prontamente difeso affermando di essere la vittima. La Nazionale verdeoro lo sospende, il club al momento tace ...Il calciatore Antony Matheus dos Santos ala del Manchester United è stato escluso dalla Nazionale di calcio del Brasile ...