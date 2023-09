Ansia da rientro a scuola | come superarla ed essere preparati

(Di martedì 5 settembre 2023) Ilalla fine dell'estate puòun momento stressante, durante il quale molti studenti possono sentirsi sopraffatti da sentimenti die agitazione.Per questo, oggi vogliamo darti alcuni consigli pratici per affrontare questo momento e, soprattutto, per capire...

Il ritorno al lavoro o allo studio può essere accompagnato da stress e ansia, soprattutto se ci si trova di fronte a compiti o impegni impegnativi. Alcuni segni zodiacali accusano il colpo più di altri! Mentre alcune persone potrebbero vivere questo periodo giusto con una leggera malinconia, altre potrebbero sperimentare sintomi più intensi di stress o ansia. Come gestire la sindrome da rientro? Come riconoscerla e cosa fare per stare meglio. E se sono i genitori a soffrire di stress da rientro? Capita però anche che siano i genitori a sperimentare la sindrome.

Le vacanze estive sono finite e tra pochi giorni suonerà la campanella per gli studenti più piccoli e per quelli più grandi di tutta Italia. Per tornare tra i banchi senza troppa nostalgia di mare, montagna o relax