Annalisa come non si è mai vista | il cambio di look è sorprendente

(Di martedì 5 settembre 2023)Scarrone, conosciuta semplicemente, ne ha fatta di strada dai tempi di Amici quando, tra i banchi televisivi, sembrava timida e lievemente impacciata, con una voce grande e la voglia di farsi piccola. Ma l’insicurezza è un ormai un lontano ricordo esfoggia con orgoglio la corona di regina dell’estate, perfetto accessorio per la popstar che battaglia con Elodie per essere la più sexy del panorama italiano. Ed è una sensualità che si rinnova di mese in mese, anzi di singolo in singolo. I lunghi capelli rosso fuoco e gli abiti da sera con le grandi scollature prima; il caschetto nero in stile Cleopatra con la camicia ben accollata e le gambe scoperte dopo e, adesso, un nuovo incredibileche ha colto tutti di sorpresa.stavolta è ...

Infatti l'ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha ormai per annunciare il nuovo singolo, ha condiviso uno scatto che la ritrae bionda con un pixie cut. E era prevedibile il cambio ... lo strato piu' profondo - racconta E' la presa di coscienza, quel momento in cui si comincia ad abbracciare il cambiamento. Le immagini scorrono nella mente in un vortice, una dopo ...

Annalisa, capelli corti e biondi per il nuovo singolo. Tutte le sue trasformazioni. FOTO Sky Tg24

Annalisa ha annunciato il suo nuovo singolo "Ragazza sola". La cantante per l'occasione ha cambiato totalmente look e i fan sono ...Sarà interessante vedere come questa nuova canzone si inserirà nella storia della cantante e quale storia ci racconterà. Una cosa è certa: Annalisa continua a stupire e a conquistare i cuori dei suoi ...