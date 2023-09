Angelina Mango si sfoga sulla paura di camminare sola per strada di sera

ha paura. La giovane cantante ex Amici ha confessato in un recente tweet di non sentirsi sicura , la sera, a girare da sola. Un timore che la costringe, dice, a indossare vestiti larghi ...Le notizie di cronaca delle ultime settimane , che parlano di continue violenze sulle donne, fanno paura. Ne sa qualcosa, 22enne ex concorrente di Amici il cui tormentone estivo Ci pensiamo domani è diventata una delle hit più ascoltate in assoluto sulle piattaforme di streaming. E che poche ore fa ha ...Cosa pensa di' Straordinaria come il padre. Il frutto non cade mai lontano dall'albero '. Le piacerebbe fare il giudice di un talent come Amici o X - Factor 'Di essere un coach sì ...

Angelina Mango: «Ho paura a uscire la sera da sola. Indosso la tuta invece dei legging» Corriere della Sera

Tra coloro che hanno espresso un pensiero anche Angelina Mango. L’ex allieva di Amici 22, che si sta godendo il successo che le ha portato la partecipazione al talent, ha scritto sui social un proprio ...Angelina Mango si fa portavoce di un problema sociale che riguarda tutte le donne: ecco cosa è successo e cosa ha detto Angelina Mango, una delle protagoniste dell’estate musicale ha recentemente ...