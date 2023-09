Angelina Mango | «Ho paura a uscire sola la sera»

(Di martedì 5 settembre 2023) «Sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo» ha scritto la cantante su X

Angelina Mango: «Ho paura a uscire la sera da sola. Indosso la tuta invece dei legging» Corriere della Sera

Angelina Mango , reduce dall’esperienza ad Amici di Maria De Filippi , è stata tra le protagoniste dell’estate musicale grazie al successo del suo singolo Ci pensiamo ...Avere paura di uscire di casa appena fa buio, pensare a come vestirsi per non attirare attenzione. Essere donna può fare paura. Soprattutto dopo i recenti fatti di cronaca ...