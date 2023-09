Angelina Mango e la paura di uscire da sola di sera | ““È possibile che che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto?” Boom di messaggi di solidarietà e testimonianze

(Di martedì 5 settembre 2023) Le cronache di queste ultime settimane hanno evidenziato l’urgenza di temi molto importanti come quelli della sicurezza in città e della violenza sulle donne., vincitrice del circuito canto dell’ultima edizione di “Amici di Maria De Filippi” e doppio platino per il singolo “Ci pensiamo domani”, ha affidato un suo pensiero su Twitter/X che ha scatenato un dibattito mosso dallada parte di molte donne. Tutto nasce dalla semplice necessità di recarsi in farmacia. “Sto andando in farmacia a piedi alle 22:30 – scrive – volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo. Èche debba avere cosìè cheper nonnel ...

Avere paura di uscire di casa appena fa buio, pensare a come vestirsi per non attirare attenzione. Essere donna può fare paura. Soprattutto dopo i recenti fatti di cronaca ...Angelina Mango, tra le protagoniste dell'estate musicale, grazie al successo di "Ci pensiamo domani", ha scritto un tweet in cui raccontava della paura di camminare di sera, da sola, per strada. La ...