Angelina Mango | drammatico annuncio sui social

(Di martedì 5 settembre 2023) Personaggi Tv.Twitter. La seconda classificata del talent show “Amici” di Maria De Filippi sul proprio account Twitter si è lasciata andare ad unche ha lasciato tutti a bocca aperta. Si tratta di un, che ha scosso i suoi fan. (Continua…) Leggi anche: “Viva Rai 2”,imbarazzata in diretta: cos’è successo Leggi anche: “Amici”, piovono critiche suiper: “Si ritiri” Chi èè figlia d’arte in quanto i suoi genitori sono Giuseppee Laura Valente. È divenuta nota in seguito alla partecipazione alla ventiduesima ...

Estratto dell'articolo di Federica Bandirali per corriere.it, 22 anni, ex concorrente di Amici, cantante di una delle hit estive più amate 'Ci pensiamo domani', affida il suo sfogo personale ai social. Il tema ..., cantautrice di Amici e figlia d'arte die Laura Valente, sfoga sui social la propria frustrazione. Uscire a piedi da sola, di notte, non può e non deve essere fonte d'ansia e ...si lascia andare a uno sfogo che trova il sostegno di moltissime persone. La cantante, che si è fatta conoscere attraverso Amici di Maria De Filippi, condivide la sua paura di uscire da ...

«Ho paura a uscire la sera da sola, metto la tuta invece dei leggins»: lo sfogo di Angelina Mango Open

'Sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggings, ho messo un tutone largo. possibile che debba avere così paura' ...Angelina Mango si è lasciata andare ad uno sfogo amaro che ha scatenato il dibattito sui social network. La cantante di Amici ha ammesso di non sentirsi più sicura ad uscire da sola la sera in seguito ...