Angelina Mango di Amici 22 si sfoga sul web | “Avere così paura”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 5 settembre 2023)è stata una tra le concorrenti più apprezzate dell’ultima edizione. Le sue doti canore sono riuscite a farle conquistare un enorme seguito sui social. Il percorso, caratterizzato da successi e soddisfazioni, non si è concluso con la sua vittoria, ma questo non l’ha fermata. Nelle ultime ore, ha deciso di esporsi su una tematica che sta sconvolgendo l’opinione pubblica. Le sue parole, nel giro di poco tempo, hanno fatto il giro del web, ricevendo l’approvazione di tantissime donne.22,a disagio: “Ho messo un tutone largo”, prima di essere un’artista, una cantante e un volto famoso del mondo dello spettacolo, è una donna. Proprio come le persone comuni, puònecessità di ...